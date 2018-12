Arts riskeert jaar cel voor vluchtmisdrijf 13 december 2018

Een 31-jarige anesthesist riskeert 1 jaar cel, 9.200 euro boete en anderhalf jaar rijverbod nadat hij eerder dit jaar in beschonken toestand een fietser aanreed en vluchtmisdrijf pleegde. De feiten gebeurden op 29 mei om 5.40 uur. A.V. maaide op de N60 in Zwijnaarde de 78-jarige Marcel Matthys van de baan. Hij pleegde vluchtmisdrijf, maar werd twintig minuten later gevat door de politie. Het slachtoffer werd met zware verwondingen overgebracht naar het UZ Gent. "Marcel ging graag wandelen en fietsen. Hij was een bezige man, een gelukkige man. Nu moet hij zich verplaatsen met een rollator", getuigde zijn broer in de Gentse rechtbank. A.V. is niet aan zijn proefstuk toe: zo werd hij in 2014 en 2016 al veroordeeld voor rijden onder invloed. De arts beweert zich niets meer te herinneren van de aanrijding. "Een combinatie van de shock en zijn beschonken toestand", zegt zijn advocaat.

