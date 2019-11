Exclusief voor abonnees Arts: "Je moet echt élke wonde ontsmetten" 02 november 2019

Een besmetting met de stafylokokken-bacterie komt weinig voor, zegt dr. Patrick Druwé van de dienst Intensieve Zorgen van het UZ Gent. Uit onderzoek van begin jaren 2000 blijkt dat jaarlijks 1 tot 3 mensen per 100.000 een infectie oplopen door de bacterie. Maar het gebeurt dus wel degelijk. Daarom is de boodschap: maak élke wonde, hoe klein ook, meteen schoon met water en ontsmettingsmiddel. Een kleine wonde kan een 'toegangspoort' voor bacteriën en infecties worden." De infectie verspreidt zich razendsnel eens ze in het bloed is binnengedrongen. "Er volgt een toxische shock. Die giftige stoffen zetten de bloedvaten helemaal open, waardoor de bloeddruk verlaagt en organen en hersenen geen of veel minder bloed krijgen." Door toediening van noradrenaline vernauwen de bloedvaten en stabiliseert de bloeddruk. "Maar in uitzonderlijke gevallen vernauwen bloedvaten in vingers of tenen daardoor zo hard dat ze kunnen afsterven en dat er amputaties nodig zijn." (CMG)

