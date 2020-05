Exclusief voor abonnees Arts haalt in open brief uit naar overste Broeders Van Liefde 16 mei 2020

Professor Piet Hoebeke, decaan van de faculteit Geneeskunde aan de UGent, heeft in een open brief fors uitgehaald naar de overste van de Broeders van Liefde, René Stockman. In de katholieke artsenkrant 'Acta Medica Catholica' noemt die "gender" een "gevaarlijke dwaling". Stockman zegt te betreuren dat mensen tegenwoordig kunnen kiezen met welk geslacht ze door het leven willen gaan. Uroloog en 'penisdokter' Piet Hoebeke is verbijsterd. "Het is niet gemakkelijk om waanzin samen te vatten en te counteren in een paar woorden. Het is beangstigend hoe wereldvreemd deze broeder is. Ongelooflijk dat iemand vandaag voor zoiets durft te pleiten. Het toont aan dat 17 mei, de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie, over een strijd gaat die nog lang niet is gestreden." De brief werd ondertekend door 19 collega's van Hoebeke. (KVDS)

