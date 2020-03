Exclusief voor abonnees Arts die werd bekritiseerd als "onheilsprofeet" nu zelf besmet 23 maart 2020

Ook de voorzitter van het artsensyndicaat BVAS blijkt met het coronavirus besmet. Dat is opmerkelijk omdat dokter Philippe Devos, diensthoofd van de afdeling intensive care in de Luikse CHC-ziekenhuizen, begin deze maand nog zware kritiek kreeg toen hij voorspelde dat het virus 850.000 Belgen dreigt te besmetten en voor 50.000 doden in ons land kan zorgen. De man bevestigde aan de Franstalige krant 'La Meuse' dat hij sedert vrijdag ziek is. "Ik ben er niet zwaar aan toe en zit zoals zovele landgenoten in thuisisolatie. Maar ik ben natuurlijk triest mijn collega's niet langer te kunnen helpen. Ik moet vermijden ze te besmetten." Zijn hele gezin zit in quarantaine en ook zijn echtgenote is ziek.

