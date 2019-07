Exclusief voor abonnees Arts die vrouw gif wou inspuiten bekent: "Maar ik Wilde haar enkel bang maken" 01 juli 2019

00u00 0

De Limburgse arts (43) die al meer dan een maand in de cel zit voor poging tot moord met een gifspuit heeft bekentenissen afgelegd. De vrouw beweert dat ze haar slachtoffer enkel bang wilde maken. Op 29 mei drong ze binnen in het huis van een koppel in Rekem, bij Lanaken, en probeerde bij de bewoonster een schadelijke stof in te spuiten. Dat mislukte omdat de vrouw net op tijd wakker schrok. De arts zou al enige tijd verliefd zijn geweest op de echtgenoot van haar slachtoffer, die muziekles gaf aan haar dochter.