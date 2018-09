Artistieke gymnastiek 05 september 2018

00u00 0

De hemel is opgeklaard bij de Franse turncoaches van de Vlaamse Gymnastiekfederatie (Gymfed). Marjorie Heuls, die onder meer Europees kampioene Nina Derwael traint, klaagde net voor het EK logistieke en organisatorische problemen aan. Het zat de Franse trainster zo hoog dat ze haar contract vroegtijdig dreigde te verbreken. Dat was voor Paul Rowe, directeur van Sport Vlaanderen, voldoende reden om eind augustus samen te zitten met Heuls en de centrumverantwoordelijke in Gent, Dominique D'Hooghe. Volgens Heuls was het een constructief gesprek, waarin ze op begrip kon rekenen van Rowe. De plooien zijn gladgestreken en ze kan zich nu samen met haar turnster optimaal voorbereiden op het WK artistieke gymnastiek eind oktober in Doha. Samen met haar man en head coach Yves Kieffer ligt ze nog tot Tokio 2020 onder contract. De Gymfed wil dat graag verlengen tot Parijs 2024. (VH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN