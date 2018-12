Artistieke gymnastiek 15 december 2018

Vlaanderen gaat zich kandidaat stellen om het WK van 2023 naar Antwerpen te halen. In 2013 was die stad al eens gastheer voor het WK artistieke gymnastiek. Begin mei 2019 beslist de Internationale Gymnastiekfederatie (FIG) over de toewijzing. De Vlaamse overheid kent een toelage van 800.000 euro toe voor de kandidatuur, de stad Antwerpen 400.000 euro. Dit weekend vindt in de Antwerpse Lotto Arena het jaarlijkse Gymgala plaats, met Nina Derwael en Axelle Klinckaert als blikvangsters. (VH)