ARTISTIEKE GYMNASTIEK

15 maart 2019

Zoals gisteren gemeld heeft de turnbond Nina Derwael dan toch ingeschreven voor het EK, dat op 10 april in het Poolse Szczecin begint. Op dat EK staat geen teamcompetitie op het menu. Derwael zal haar Europese titel op de brug met ongelijke leggers verdedigen (ze werd in 2018 ook vice-Europees kampioene op de balk), al is het nog geen honderd procent zeker dat ze meedoet. Coach Marjorie Heuls zal samen met Derwael pas enkele dagen voor afreis over de definitieve deelname beslissen.

