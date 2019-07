Exclusief voor abonnees Arthur populairste jongensnaam 18 juli 2019

00u00 0

Vorig jaar zijn in ons land 565 Arthurs geboren (van wie 315 in Vlaanderen). Het is daarmee de populairste jongensnaam. In 2017 voerde Liam nog de rangschikking aan, maar die naam tuimelt naar de vijfde plaats. Bij de meisjes geen verrassingen: daar staat Emma al voor het 16de jaar op rij op kop. Ook de rest van de top drie blijft ongewijzigd.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis