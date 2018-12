Arthur, Mila en Olivia populairste voornamen 29 december 2018

Arthur voor een jongen en Mila of Olivia voor een meisje. Deze namen waren het voorbije jaar het meest in trek bij ouders die een kindje kregen in Vlaanderen. Dat blijkt uit gegevens van Kind en Gezin. Arthur stoot Liam van de troon. Die zakt dit jaar naar plaats vijf. Lucas, de populairste naam in 2015 en 2016, zakt naar plaats drie, al kregen ook 115 baby's de naam Lukas, met een k. Noah (op twee) en Leon (op vier) waren ook erg populair.