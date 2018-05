Arthur De Greef wint Challenger van Ostrava TENNIS 07 mei 2018

Na een mindere periode - hij geraakte dit jaar nooit verder dan de tweede ronde - lijkt Arthur De Greef (ATP 289) herboren. De 26-jarige Brusselaar schreef gisteren immers de Challenger van Ostrava op zijn naam. Na winst in de halve finale (7-6, 6-4) tegen de Italiaan Matteo Donati (ATP 256), vloerde hij in de eindstrijd de Kroaat Nino Serdarusic (ATP 241) met 4-6, 6-4, 6-2. De Greef, die tien maanden geleden nog 113de op de wereldranglijst stond, maakt vandaag een sprong naar plek 220. Voor de Greef is het, na Liberec 2016, de tweede Challenger-carrièrekroon.

