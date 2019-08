Exclusief voor abonnees art. 71Sw. ONWEERSTAANBARE DWANG Zomerreeks 24 augustus 2019

<<Onweerstaanbare dwang.>> Napoleon

nam het juridische begrip in 1810 op

in zijn Code Pénal, als artikel 61. De

redacteuren van het Belgische Strafwet-

boek kopieerden het in 1867 bijna letterlijk:

<<Er is geen misdrijf wanneer de beschul-

digde of de beklaagde op het tijdstip van de

feiten gedwongen werd door een macht

die hij niet heeft kunnen weerstaan.>>

Het artikel kreeg toen wel een ander 'rug-

nummer' opgeplakt, het ondertussen

beruchte '71'. Decennialang kende

het een sluimerend bestaan. Tot Jef

Vermassen er in 1977 — eerder toevallig —

zijn eerste vrijspraak mee behaalde en er

nadien menige Vlaamse jury mee

inpakte. Ook eerder dit jaar nog, toen

neurochirurge Mehrnaz Didgar

weliswaar schuldig werd bevonden aan de

moord op haar dochter, maar toch onmiddellijk

de gevangenis mocht verlaten.

Onze gerechtsverslaggever

ERWIN VERHOEVEN blikt terug op enkele

opvallende artikel 71-processen.

