Arsenal zwaait Wenger uit 07 mei 2018

00u00 0

Arsenal heeft zijn legendarische trainer Arsène Wenger in stijl uitgewuifd. In zijn laatste thuismatch verpletterden The Gunners seizoensrevelatie Burnley: forfaitscore op de bordjes. Na de wedstrijd werd Wenger gehuldigd met een gouden trofee en een staande ovatie. "Ik wil met een zinnetje eindigen", zei Wenger aan het eind van zijn speech. "Ik zal jullie missen." Het voetbal hem ook. Een jongetje dat met een bordje om zijn das vroeg, kreeg na een ereronde het kleinood. Klasse. Over wie Wenger opvolgt, is de directie nog niet uit. Liefst gaan ze voor een jonge revolutionair, naar het beeld van Wenger 22 jaar geleden.

HLN