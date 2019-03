Arsenal redt het, exit Sevilla 15 maart 2019

00u00 0

Stunt: vijfvoudig Europa Leaguewinnaar Sevilla is uitgeschakeld door Slavia Praag, dat eerder Genk wipte. In de verlengingen kwamen de Spanjaarden nog eerst op voorsprong dankzij Franco Vázquez (2-3), maar Mick van Buren hing de bordjes weer gelijk: 3-3. In minuut 120 zorgde Ibrahim Traoré voor een enorme verrassing: 4-3

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN