Exclusief voor abonnees Arsenal in gesprek met Arteta 18 december 2019

Verliest Pep Guardiola zijn assistent aan Arsenal? De Gunners zijn in gesprek met Mikel Arteta (37), in de zoektocht naar een opvolger voor de ontslagen Unai Emery en interim-coach Ljungberg die de voorbije weken niet kon overtuigen. Guardiola: "Mikel is eerlijk geweest met mij. Het is nu aan hem om te beslissen." (VDVJ)