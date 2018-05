Arsenal: Emery (ex-PSG) volgt Wenger op 22 mei 2018

Niet Mikel Arteta maar Unai Emery wordt zo goed als zeker de nieuwe trainer van Arsenal. Hij volgt Arsène Wenger op, 22 jaar de baas in Noord-Londen. The Gunners stonden vorige week dicht bij een akkoord met Arteta, momenteel assistent van Guardiola bij City, maar kozen in laatste instantie toch voor een meer ervaren coach. Arsenal onderhandelde gisteren intensief met de bij PSG ontslagen Spanjaard en kwam tot een akkoord. (KTH)