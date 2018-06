Arsenal denkt ook aan Fellaini 05 juni 2018

00u00 0

Arsenal is op vraag van nieuwe trainer Unai Emery op zoek naar een grote, stevige middenvelder. Een van de namen die onder de loep worden genomen, is die van Marouane Fellaini. Sven Mislintat, hoofd rekruteringen, zocht contact met de entourage van de Rode Duivel en plant gesprekken. De Gunners vinden Fellaini (30) een interessante piste, vooral omdat hij transfervrij is. Fellaini kreeg enkele voorstellen van Man United om bij te tekenen, maar ging daar voorlopig niet op in. Ook AC Milan meldde zich, maar de Italiaanse club kan evenmin aan zijn looneisen voldoen. Vijf jaar geleden aasde Arsenal ook op Fellaini. Arsène Wenger bleef toen echter twijfelen. Naast Fellaini bewandelt de Engelse topclub ook nog andere pistes, maar Emery heeft wel een boon voor de ex-Standardmiddenvelder. (KTH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN