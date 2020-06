Exclusief voor abonnees Arnout Hauben trekt voor nieuwe reeks 'Dwars door België' 11 juni 2020

Vanaf morgen is Arnout Hauben (44) weer op pad. Samen met z'n vaste crew - cameraman Philippe Niclaes (44) en geluidsman Ruben Callens (29) - trekt hij met rugzak en tent door eigen land voor 'Dwars door België'. In die nieuwe reeks, die dit najaar uitgezonden moet worden op Eén, volgt Arnout Hauben de GR 129, de langste GR-route van het land. Hij hoopt de ruim 500 kilometer in iets meer dan drie weken tijd af te leggen. Toevallige ontmoetingen onderweg moeten aanleiding geven tot een vertelling over de geschiedenis van België. Wie toch al nieuwsgierig is, kan vanaf morgen de avonturen 'in real time' volgen op de website van Eén. Daar kun je een interactieve kaart vinden waarop Hauben foto's, video's en verhalen zal delen.

