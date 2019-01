Arnout Hauben reist 5.000 kilometer 'Rond de Noordzee' 30 januari 2019

Geen bedevaart naar Compostella deze keer en ook geen trektocht langs de slagvelden van beide wereldoorlogen. Voor zijn nieuwe tv-reeks 'Rond de Noordzee' overbrugde televisiemaker Arnout Hauben wel 5.000 kilometer langs de Noordzee. Een tocht die vertrok in Brugge en na passages aan de Engelse kust, de Noorse fjorden en de Nederlandse Waddeneilanden uiteindelijk weer in Antwerpen eindigde. "Een aartsmoeilijke reis, maar tegelijk ook bijzonder gemakkelijk", zegt Arnout. Want hij moest enkel de kustlijn zien te volgen.

