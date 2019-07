Exclusief voor abonnees Arnout Hauben gaat voor zee nummer twee 02 juli 2019

00u00 0

Hij is net rond de hele Noordzee gereisd, en nu trekt hij naar een andere. Arnout Hauben (foto) maakt voor Eén het nieuwe programma 'Dwars door de Middellandse Zee', dat ten vroegste in 2020 uitgezonden wordt. Daarvoor krijgt hij het gezelschap van cameraman Philippe Niclaes en geluidsman Ruben Callens, die ook al met hem meereisden in 'Rond de Noordzee'. "We gaan op zoek naar het verhaal van de mensen die in en met de Middellandse Zee leven. Het wordt een tocht door het heden en verleden. We reizen van Gibraltar naar Jeruzalem, langs bekende en minder bekende eilanden", zegt Hauben. (SD)

