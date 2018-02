Arnout Hauben duikt in de archiefkast van de Zoo 20 februari 2018

00u00 0

In 2018 bestaat de Antwerpse Zoo 175 jaar. De perfecte reden voor Arnout Hauben om te gaan spitten in de wonderbaarlijke geschiedenis van de dierentuin. In de eerste aflevering van 'Leve de zoo!' vertelt hij het verhaal van Jacques Kets, die in 1843 de allereerste directeur was. En zoals steeds koppelt Hauben de geschiedenis naadloos aan het leven van nu. Hij leeft mee met verzorgers en praat met bezoekers en onderzoekers. De dierentuin is immers een ontmoetingsplaats voor mens en dier, en een instituut dat een belangrijke rol speelt bij zoölogisch onderzoek en natuurbeheer in binnen- en buitenland.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN