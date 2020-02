Exclusief voor abonnees Arno krijgt carrièreprijs 07 februari 2020

Hij leek een beetje overdonderd door zoveel eer, maar gisteravond mocht Arno (70) de Lifetime Achievement Award ontvangen uit de handen van zijn broer Peter. Een grote eer voor de Oostendenaar, die onsterfelijk werd dankzij hits à la 'Les yeux de ma mère', 'Putain putain', 'Oh la la la' en heel wat andere pareltjes die hij ofwel solo, ofwel met Tjens Couter of met TC Matic opnam. Gastheer Steven Van Herreweghe omschreef Arno als "cultureel erfgoed". Hij werd nog extra in de bloemetjes gezet, want Stromae (34) en Jane Birkin (73) verrasten hem met een videoboodschap. C'est magnifique!