Arno getroffen door pancreaskanker: "Maak me alleen zorgen om mijn kinderen" 10 februari 2020

Zanger Arno Hintjens (70) heeft kanker. Eerstdaags wordt hij daarvoor geopereerd, om nadien enkele weken te revalideren. Dat maakte hij zelf bekend via een persbericht en een interview met 'DS Weekblad'. "Over wat daarna komt, denk ik niet te veel. Het enige waar ik me zorgen over maak, zijn mijn twee kinderen." Het nieuws komt kort na de MIA's, waar hij voor zijn vijftigjarige carrière de Lifetime Achievement Award kreeg. Die nam hij met veel flair en kwinkslagen in ontvangst, maar achteraf bleek dat hij met zijn gedachten elders zat. Hintjens heeft kanker aan de pancreas, wat moeilijk te behandelen is. "Begin november zei mijn vriendin dat ik geel zag", klonk het in 'DS Weekblad'. "Ik ben naar mijn huisarts gegaan, en ze hebben mijn bloed onderzocht. Kort daarna kreeg ik telefoon. Ik moest meteen naar het ziekenhuis. Daar hebben ze pancreaskanker in een vroeg stadium vastgesteld." Ondanks zijn ziekte is hij blijven optreden. Onlangs gaf hij een concert in Brussel, drie dagen ervoor had hij nog chemo gekregen. "Muziek heeft altijd mijn leven gered. De mensen die weten dat ik kanker heb, vragen zich af waarom ik op een podium sta. Maar tijdens en na een concert heb ik meer energie dan vandaag." (NV)

