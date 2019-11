Exclusief voor abonnees Arnesen TD bij Feyenoord 12 november 2019

00u00 0

Amper één maand na zijn ontslag bij Anderlecht voert Frank Arnesen (63) vergevorderde onderhandelingen met Feyenoord. "Maar er is nog niks getekend", benadrukt de Deen aan onze redactie. In de Kuip kan Arnesen vanaf januari technisch directeur worden. De verwachting is dat het eerstdaags tot een akkoord komt. Bij Feyenoord ligt een hoop werk op de plank. Het staat pas tiende in de Eredivisie en heeft financieel weinig overschot.