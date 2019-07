Exclusief voor abonnees Arnesen: "Nasri is belangrijke ervaren schakel in as van ploeg" 10 juli 2019

00u00 0

Frank Arnesen, technisch directeur van paars-wit, toonde zich opgetogen met de transfer van Nasri. Maar de Deen gaf wel toe dat de pluimen vooral op de hoed van Vincent Kompany moeten worden gestoken. "Zonder hem was deze transfer natuurlijk niet gebeurd", aldus Arnesen. "Nasri heeft in dezelfde landen als Kompany gespeeld en zou normaal geen speler zijn die op onze lijstjes staat. Maar we hebben hem dus toch kunnen overtuigen. We zullen een jonge ploeg hebben, maar in de as wel ervaren mannen als Kompany en nu ook Nasri. Dat is belangrijk."