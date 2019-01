Arnesen & Coucke vergaderen wandelend 14 januari 2019

Er is geen hoekje van de Pinatar Arena dat Frank Arnesen niet gezien heeft. De technisch directeur maakte de voorbije week tijdens elke ochtendtraining een wandeling rond alle velden - opmerkelijk beeld, was dat. Tijdens dat ritueel belde Arnesen voortdurend en had hij zelfs een geïmproviseerde vergadering met Marc Coucke. "Ik doe het om fit te blijven", verduidelijkte Arnesen. "Al tijdens mijn actieve carrière sukkelde ik met de knie, dus hardlopen is geen optie, maar op deze manier beweeg ik tenminste wat."

