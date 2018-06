Arne Nilis, zoon van en ex-gokversaafde: "WK is één van de zwaarste periodes" Jeroen Bossaert

16 juni 2018

00u00 0 De Krant Het WK is begonnen. En dus duikt overal gokreclame op. Kortingen, bonussen, aanbiedingen... Het kan niet op. België is de komende weken één grote goktent. "Waanzin", zuchten ex-verslaafden Arne Nilis en Joeri Verbraeken. Ze schoppen de Wetstraat een geweten. "Gokbedrijven die verslaafden opbellen en proberen te verleiden, is dat nog normaal?"

Arne (27) is zoon van een ex-Rode Duivel, Joeri (38) van een havenarbeider. De één werd geboren in een hecht gezin waar het hem aan niks ontbrak, de ander was als kind van gescheiden ouders op zichzelf aangewezen en kende nooit grote luxe. Opgegroeid in andere werelden en toch ten prooi gevallen aan dezelfde verslaving. "Het kan iedereen overkomen", zucht Arne. "En je kan het járen verbergen. Met drugs en alcohol is dat veel moeilijker." Joeri knikt en pikt in. "Ik geloof weinig van de cijfers die men soms gebruikt om aan te tonen dat het allemaal wel meevalt. Slechts een klein percentage van de spelers - minder dan

één procent? - zou een gokverslaving oplopen. Wie dat gelooft, weet niet wat zo'n verslaving betekent. Er zijn duizenden mensen die niet in die statistieken zitten omdat ze hun verslaving verborgen houden."

We zitten in het Crowne Plaza Hotel in Antwerpen tegenover twee ex-verslaafden. Dat ze open en bloot over hun donkerste periode praten, maakt hen zeer uitzonderlijk. "De meeste ex-verslaafden willen niet met hun gezicht in de krant, uit vrees voor het stigma", weet Joeri. "Maar hoe kan dat veranderen als niemand er ooit over durft te getuigen?"

Arne en Joeri praten in de hoop dat het lotgenoten kan helpen. En als er onderweg ook enkele politici tot inzicht komen, dan is dat meegenomen. "Want er is in België nog een zéér lange weg te gaan", vindt Arne. "Je moet er eens op letten: reclame voor gokken is óveral. Zeker nu, tijdens het WK, is het niet bij te houden. Als ex-gokverslaafde is dit één van de zwaarste periodes."

