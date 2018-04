Armstrong: "Vandenhaute toonde zich een gentleman" 04 april 2018

Lance Armstrong nam in zijn podcast de tijd om uitleg te geven bij zijn afzegging als gastspreker voor de 'Flanders Business Academy'. "Ik had een zaak in de familie en dat was serieus genoeg om hier te blijven. Family first. Het was een moeilijk telefoontje naar Wouter Vandenhaute, maar hij toonde zich een echte gentleman. Het moet om te beginnen al geen makkelijke beslissing geweest zijn om mij uit te nodigen. De kritiek was groot. Wouter heeft de koers trouwens gemoderniseerd. Hij heeft een visie die velen hem benijden." (DMM)