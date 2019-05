Exclusief voor abonnees Armstrong over dopingverleden "Ik zou net hetzelfde doen" 25 mei 2019

00u00 0

Zeven jaar na zijn grote dopingbekentenis bij Oprah Winfrey, waarin Lance Armstrong vertelde dat hij jarenlang doping had gebruikt om op die manier zeven keer de Tour te winnen, zegt de Amerikaan dat hij net hetzelfde zou doen. "Ik zou niets veranderen. Het was een fout. Het heeft tot een hoop andere fouten geleid. Het heeft geleid tot de meest kolossale meltdown in de geschiedenis van de sport. Maar ik heb veel geleerd."

