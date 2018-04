Armstrong komt naar Giro 24 april 2018

Op 4 mei zal Lance Armstrong zijn opwachting maken bij de start van de 101ste Ronde van Italië in Jeruzalem. Dat heeft de Amerikaanse ex-wielrenner zelf aangekondigd in zijn podcast. "Een unieke kans om eens in Jeruzalem te geraken en er de Giro te coveren", klonk het. Organisator RCS Sport liet al weten dat de dopingzondaar geen verslag zal kunnen uitbrengen vanuit de officiële zones, maar dat hij - zoals elke andere normale toeschouwer - langs de kant van de weg zal moeten postvatten. Goed drie weken geleden stuurde Armstrong nog z'n kat naar de Tour of Flanders Business Academy, waar hij twee dagen vóór de Ronde van Vlaanderen een groep zakenlui zou toespreken. Hij annuleerde toen wegens een niet nader bepaald "drama in de familiesfeer". (JDK)

