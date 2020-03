Exclusief voor abonnees Armstrong gelooft niet in Tour in juli 27 maart 2020

Lance Armstrong (48) gelooft nooit dat de Tour dit jaar op zijn vastgestelde data (27/6-19/7) zal worden gereden. Ook niet volgens het 'noodplan' van organisator ASO - gesloten deuren, zonder publiek, Village Départ en publiciteitskaravaan. "We zijn zelfs op het punt aanbeland dat we ons moeten afvragen of de Ronde van Frankrijk in 2020 überhaupt nog zal plaatsvinden", zegt hij in zijn podcast TheMove. "Het ziet er niet naar uit dat de coronacrisis snel bezworen zal zijn. Maar stel je voor dat de Tour in juli toch gewoon doorgaat... Niemand zal tot dan toe hebben gekoerst. Terwijl renners zich toch moeten kunnen voorbereiden op dat grote doel. Het zou wat zijn! Ik kan het me niet voorstellen."

