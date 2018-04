Armstrong drie dagen "als toeschouwer" in Giro 24 april 2018

Opnieuw kondigt Lance Armstrong een 'acte de présence' aan, deze keer in de Ronde van Italië, die op 4 mei van start gaat in de Israëlische hoofdstad Jeruzalem. Armstrong deed dat in zijn eigen 'The Forward Podcast' op Stages. Goed drie weken geleden nog stuurde de Amerikaanse ex-wielrenner zijn kat naar de Tour of Flanders Business Academy, waar hij twee dagen vóór de Ronde van Vlaanderen een groep bedrijfsleiders en zakenlui zou toespreken. Armstrong meldde toen af wegens "een drama in de familiesfeer". In het weekend van Vlaanderens Mooiste trok hij er dan maar op uit voor een 'lunch ride' van 85 kilometer en pikte hij een helikoptervlucht mee. Vorig jaar bleef Armstrong nog weg uit Giro en Tour, maar nu lijkt hij vastberaden. "We komen naar Israël om de Giro te coveren", klinkt het. "Het is een ongelooflijke kans om eens in Jeruzalem te geraken, een startsite ver buiten Europa, en er de Ronde van Italië te verslaan." Armstrong wil naar eigen zeggen de eerste drie etappes meepikken: de inleidende tijdrit over 10,1 kilometer in hartje Jeruzalem, de tweede rit tussen Haïfa en Tel Aviv (167 kilometer) en de derde etappe van Beër Sjeva naar Eilat (226 kilometer). Giro-organisator RCS Sport haastte zich in een officieel statement om te melden dat Armstrong in geen geval op zijn initiatief is uitgenodigd. "Hij werd geschorst door de Internationale Wielrenunie (UCI), wat betekent dat hij geen enkele rol kan vervullen in of accreditatie kan bekomen voor een UCI-gelabelde wedstrijd. Het staat Armstrong wel vrij om, zoals elke toeschouwer, de koers buiten de officiële zones langs de kant van de weg te volgen." (JDK)

