Voor een bekende voetballer wordt een transfersom van 100 miljoen euro betaald, zelf krijgt hij een loon van 450.000 euro per wéék. Een aantal politici die jarenlang exuberant betaald werden, krijgen als uittredingsvergoeding enkele honderdduizenden euro's en vragen ons daar respect voor op te brengen. En dan lees je in je krant dat 1 op 6 Belgen arm is en moet rondkomen met een inkomen van minder dan 1.187 euro per maand. Leg dat maar eens uit aan zelfstandigen bijvoorbeeld die nog dagelijks - ook al zijn ze op pensioen - hard moeten blijven werken om te overleven.

Albertus Segers, Oudenburg

