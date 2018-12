Armoede? Kanker? Lachen! 27 Philippe Geubels 26 december 2018

Er werd lang over gedebatteerd, geschreven, op gesjiekt. Mogen we lachen met ziektes en kwetsbaarheden die totaal niet om te lachen zijn? Kanker, armoede, obesitas? In 'Taboe' had Philippe Geubels (37) het antwoord: duh! Geubels leverde ontwapenende tv af, waarin hij een tere ziel bleek - wat we niet vlug zouden verwachten bij de droge komiek. Verder bleef het erg stil rond Geubels, maar dat komt omdat de man zich dit jaar al bezighield met zijn tv-optredens van 2019. Zo zal Geubels de nieuwe panelquiz 'Is er een dokter in de zaal?' presenteren en komt hij met 'Geub' met een eigen fictiereeks. En hoewel niet afgesproken, dook Geubels tussendoor een keer of twee op in 'De Slimste Mens ter Wereld'. Lachen! (CMA)

