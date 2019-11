Exclusief voor abonnees Armoede dreigt voor recordaantal Belgen 30 november 2019

Een recordaantal Belgen riskeert in armoede te belanden, zo blijkt uit cijfers van de FOD Sociale Zekerheid die 'De Tijd' kon inkijken. Vorig jaar had 16,4% van de Belgen een inkomen dat lager lag dan 60% van het mediaan beschikbare inkomen, wat betekent dat ze riskeren in armoede te moeten leven. Dat cijfer is het hoogste in jaren: lange tijd schommelde het rond de 15%. Nochtans is de koopkracht van de Belgen gestegen, maar dat ligt vooral aan de middenklasse. De 5% Belgen met het laagste inkomen zagen hun koopkracht sinds 2004 met amper 3,2% omhooggaan, terwijl dat bij de middeninkomens ruim 10% was. De oorzaak van het gestegen armoederisico ligt bij de "lage tewerkstellingskansen bij laagopgeleiden", meent Rudi Van Dam van de FOD Sociale Zekerheid. Bij de mensen die geen diploma middelbaar onderwijs hebben, is minder dan de helft aan de slag.

