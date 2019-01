Armen liggen vooral wakker van huisvesting 09 januari 2019

Organisaties die zich inzetten voor kansarmen kregen het afgelopen jaar vooral vragen over inkomen en huisvesting. Dat is de conclusie van de jaarlijkse bevraging van het Netwerk tegen Armoede bij zijn 58 verenigingen. "135.000 mensen staan op de wachtlijst voor een sociale woning", zegt coördinator David de Vaal. "De private huurmarkt is krap en veel woningen tonen gebreken. Veel mensen moeten rondkomen met een uitkering die ver onder de Europese armoedegrens ligt." Het Netwerk pleit voor betere subsidies. "De vraag naar hulp stijgt - wij krijgen steeds meer mensen met een migratieachtergrond en psychische problemen over de vloer - maar investeringen blijven achter of nemen zelfs af. Middelen uit de Vlaamse woonbonus moeten geheroriënteerd worden richting de huurmarkt. We pleiten ook nadrukkelijk voor praktijktesten om discriminatie tegen te gaan. (BCL)

HLN