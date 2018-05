Armée onherkenbaar na wespensteek 05 mei 2018

Donkere zonnebril, een zwarte tape op zijn voorhoofd en daar zijn tijdrithelm bovenop. De slanke, hoog opgeschoten Sander Armée leek gisteren van een andere planeet te komen bij de start van de tijdrit. En anders toch een beetje uit China of daaromtrent. Armée had een opgezwollen gezicht en kon amper uit zijn ogen zien. Hij droeg de sporen van een wespensteek donderdag op training, met wel heel spectaculaire gevolgen. Gezwollen aangezicht en zijn ogen zaten zo goed als helemaal dicht. Je vroeg je af hoe hij de tijdrit zou kunnen rijden. Zag hij überhaupt wel uit zijn ogen? Gelukkig voor de Lotto-renner kwam hij netjes binnen de tijdslimiet aan. "Meestal heb ik niet veel stress voor een tijdrit. Nu wel. Het is toch niet leuk om op deze manier de Giro te starten. Ik was ook wel ongerust. Ik wist niet of ik voldoende zou zien. Als ik de bochten niet op de juiste manier zou aansnijden, zou ik veel tijd verliezen. Maar dat viel dus mee. En op de rechte stukken kon ik wel hard duwen. Een opluchting is het. Ik ben naar hier gekomen om de Giro uit te rijden. Dan moet je op zijn minst ook wel de start halen, hé." (MG)

