Arme sjeik Onze columniste NADINE VAN DER LINDEN 24 februari 2018

00u00 0

Soms kunnen rijke mensen ook maar arme drommels zijn. Zoals die man uit het Midden-Oosten die een Belgische koppelaarster heeft ingehuurd om aan een lief te geraken, voor 500.000 euro. Opmerkelijk verhaal, gisteren in uw krant. Twaalf Belgische vrouwen mogen alvast op date. Zonder dat het om de centen te doen is, dat spreekt voor zich. Met een wildvreemde Arabier over kunst praten: volgens de Cupido van dienst vinden de gezochte, 'wereldse vrouwen van 21 tot 30 jaar' dat de max. Vreemde omschrijving, overigens. Vrouwen van 21 kunnen ontzettend véél zijn - maar doorgaans nog niet werelds.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN