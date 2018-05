Arme ouders 24 mei 2018

00u00 0

Eerst werd ontkend dat Mawda stierf door een kogel van een agent. Een dag later bleek

dat toch het geval. Uiteraard hebben de ouders geen vertrouwen meer in het onderzoek.

Al was het fout dat de wagen niet stopte, het is ook niet goed te praten dat de ouders in de

cel zaten toen hun dochter stierf. Hoe moeten zij zich gevoeld hebben?

Esra Zeynep Tandogan