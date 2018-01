Arme garagisten! 00u00 0

Garagisten zouden maar 50 euro verdienen op de verkoop van een nieuwe wagen... In het artikel staat echter niets over de prijzen van wisselstukken en uurlonen. Om een garagist één uur te laten werken aan je auto, moet je al vlug een dagloon betalen- zeker in de grote garages! Ook de prijzen voor olie en wisselstukken swingen de pan uit.

Joseph Leys, Zelzate

