Arme, arme mevrouw Coppens

Laten we even een moment van stilte inlassen voor de naasten van Dieter Coppens (40). Zeldzame kikkers bestudeert hij liever met een evolutiebioloog dan met zijn eigen kinderen, lepeltje-lepeltje ligt hij vaker met een man met down dan met zijn eigen vrouw. Hij beleeft op tv de meest uiteenlopende avonturen, zolang ze zich maar niet te dicht bij huis afspelen - ook dat komt er nog eens bij voor mevrouw Coppens. Maar ach, het was het waard: 'Down the road' gaf honderdduizenden Vlamingen een warmer gevoel dan gelijk welk fleecedekentje ooit zal kunnen. Ouders van kinderen met het syndroom van Down lieten weten dat hun zoon of dochter na het roadtripprogramma plots helemaal anders bekeken wordt. Niet langer als een mongooltje, wel als een mens met een eigen identiteit, eigen talenten. Hulde aan Dieter Coppens. (BHL)

