Armbreuk voor Capon 17 december 2018

00u00 0

Pech voor Brecht Capon. Vandaag moet verder onderzoek bevestiging geven, maar KVO vreesde gisteren dat de rechtsachter een armbreuk heeft opgelopen. Capon kwam in botsing met Uronen en moest met hevige pijn naar de kant. Als zijn onderarm effectief gebroken is, staat de Oostendenaar voor een inactiviteit van ongeveer zes weken. Capon mist zo de bekermatch in Eupen en de resterende duels tegen Standard en STVV voor de winterstop. (TTV)