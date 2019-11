Armband waarschuwt fietser én trucker voor dodehoekongeval Frank Eeckhout

22 november 2019

05u02

Bron: HLN 1 De Krant UGent heeft een systeem ontwikkeld dat zwakke weggebruikers in een dode hoek van vrachtwagens 'verklikt'. "Een polsbandje voor de zwakke weggebruikers in combinatie met een waarschuwingssignaal voor de vrachtwagenchauffeur moet dodehoekongevallen tegengaan", zegt professor Jo Verhaevert.

Met een demo in het Provinciaal Technisch Instituut in Zottegem deed professor Jo Verhaevert zijn levensreddende uitvinding uit de doeken. Enkele leerlingen van de school kregen een polsbandje om de arm en stapten rond een vrachtwagen. Telkens zij in een dode hoek van de chauffeur kwamen, ging er zowel bij hen als in de cabine van de vrachtwagen een alarm af. "Bij een dodehoekongeval wordt vandaag meestal de vrachtwagenchauffeur met de vinger gewezen. Het polsbandje zorgt voor een gedeelde verantwoordelijkheid. Als de zwakke weggebruiker in de buurt van de dode hoek komt, geeft zijn of haar polsbandje een signaal. Dat wijst de voetganger of fietser op een gevaarlijke situatie. Op hetzelfde moment gaat er in de cabine van de trucker een waarschuwingssignaal af, waardoor de chauffeur weet dat er zich iemand in de dode hoek van zijn vrachtwagen bevindt", vertelt Verhaevert.

Ugent wil het polsbandje zo snel mogelijk op de markt brengen. "Het is de bedoeling om de prijs laag te houden omdat we willen dat elke zwakke weggebruiker en elke transporteur zich zo'n waarschuwingssysteem aanschaft", besluit Verhaevert. Wanneer het systeem op de markt komt, kon de professor nog niet zeggen.