Armand Marchant pakt weer punten in WB slalom 09 januari 2020

In het Italiaanse Madonna di Campiglio heeft Armand Marchant gisteren weer punten gescoord in de Wereldbeker slalom. De 22-jarige Luikenaar, die zondag nog in Zagreb stuntte met een vijfde plek, skiede een behoorlijke eerste run. Met een tijd van 49.04 stond hij 23ste in de tussenstand en mocht hij ook aan de tweede run beginnen. Daarin klokte hij 48.59, maar zijn ranking kon hij niet meer verbeteren. De zege was voor de Zwitser Daniel Yule, die het haalde van de Noor Henrik Kristoffersen. Marchant bewijst zo dat hij regelmaat kan leggen in zijn prestaties want het is de vierde keer op vier Wereldbekers dat de Belg punten pakte. Zondag staat al de volgende afspraak in de agenda, met de WB in het Zwitserse Adelboden. (VH)

