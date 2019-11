Exclusief voor abonnees Arm in arm column | Rik Torfs 23 november 2019

00u00 0

We wandelen door de straten van Shkodër in het noorden van Albanië, vlak bij de grens met Montenegro. Het is een streek waar veel katholieken wonen, naast orthodoxen en moslims. Zopas bezochten we de kathedraal. Nu stappen we naar het museum. Na de Tweede Wereldoorlog, in de tijd van het communisme, was het een gevangenis. In ons gezelschap bevindt zich kardinaal Ernest Simoni, 91 is hij nu. Lange tijd verbleef hij hier. Overal op de muren van de minuscule cellen zijn vochtplekken. Helemaal bovenaan, met dunne tralies en een soort kippengaas ervoor, bevindt zich een heel klein raampje waardoor spaarzame lucht en schaars licht zich een weg banen. Ernest Simoni bracht 28 jaar in gevangenschap door. Niet alleen in Shkodër, ook elders, op plekken waar hij dwangarbeid verrichtte in de mijn en bij de aanleg van riolen.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu