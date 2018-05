Ariana Grande verliest ketting van 145.000 euro 25 mei 2018

Paniek bij de entourage van Ariana Grande, toen de popster tijdens een optreden een diamanten halsketting van maar liefst 145.000 euro verloor. De choker van 45 karaat kwam los tijdens Ariana's performance op de Billboard Music Awards. Er werd gevreesd dat een grijpgrage fan met het dure juweel aan de haal was gegaan, maar vlak voor het einde van de show werd het teruggevonden in een donkere hoek van het podium. "Het was niet de schuld van Ariana", liet de maker van het juweel intussen al weten. "Die reeks kettingen werd geleverd met een slechte sluiting. Het is wel de eerste keer dat er eentje afvalt terwijl een celebrity ze omheeft, maar het is niet de eerste keer dat we van dit probleem horen." (MVO)

