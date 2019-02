Ariana Grande keert terug naar Manchester 26 februari 2019

Ariana Grande treedt voor het eerst in twee jaar weer op in Manchester. De zangeres werd er in 2017 getroffen door een terreurdaad waarbij 22 mensen het leven lieten. Twee weken later organiseerde ze er een benefietconcert, maar sindsdien zette ze geen voet meer in de stad. Daar komt deze zomer verandering in.

HLN