Ariana Grande is weer single 11 mei 2018

00u00 0

Ariana Grande (24) en rapper Mac Miller (26, foto) zijn uit elkaar. Reden voor de breuk zijn hun drukke werkschema's, maar ze blijven wel goede vrienden. Dat hebben mensen uit hun entourage bevestigd in de Amerikaanse pers. Grande is bekend van hits als 'Dangerous Woman' en 'Side To Side'. Samen met Miller bracht ze in 2013 de single 'The Way' uit. Omdat ze allebei vaak van huis zijn voor optredens, bleek het te moeilijk om een duurzame relatie op te bouwen. De liefde tussen hen blijft, klinkt het ook nog. Grande brengt deze zomer het nieuwe album 'Sweetener' uit, haar eerste plaat sinds de aanslag op een concert van haar in Manchester, bijna een jaar geleden. Haar nieuwe single 'No Tears Left To Cry' verwijst naar die gebeurtenissen, maar bevat ook een boodschap van hoop.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN