Argenx ziet verlies verviervoudigen 03 augustus 2018

Biotechbedrijf Argenx had eind juni nog 338,9 miljoen euro in kas, zo leert het halfjaarrapport. Alleen is het operationele verlies wel heel snel opgelopen: van 6,8 miljoen euro midden vorig jaar, tot 25,4 miljoen euro dit jaar. De verklaring daarvoor is te zoeken bij lagere inkomsten uit partnerschappen en hogere onderzoeks- en algemene kosten. Die laatste kosten zijn een gevolg van de opgelopen beurskoers, waardoor veel werknemers hun aandelenopties verzilverden.

