Argenx vervangt Ablynx in Bel20 06 juni 2018

Het Gentse biotechbedrijf Argenx wordt vanaf 18 juni het nieuwste lid van de Bel20-index, de belangrijkste graadmeter van Euronext Brussel. Argenx vervangt Ablynx, dat wordt overgenomen door het Franse Sanofi en recent uit de indexkorf werd gehaald. Opvallend: Argenx werkt net als Ablynx aan geneesmiddelen op basis van antilichamen van lama's, en is gevestigd in de buurt van Ablynx. Argenx haalt het felbegeerde Bel20-zitje binnen voor de neus van Melexis, na een forse toename van het vrije aantal verhandelbare aandelen en een enorme koerssprong. Begin dit jaar was het bedrijf iets meer dan 800 miljoen euro waard, nu 2,63 miljard euro. Nog dit: in de BelMid wordt de plaats van Argenx ingenomen door VGP, en Acacia Pharma vervangt VGP binnen de BelSmall.

